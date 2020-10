Danmarks hidtil dyreste hus er solgt for 150 millioner

En villa på 825 kvadratmeter i Vedbæk nord for København er blevet solgt for et rekordhøjt beløb.

Der er tirsdag blevet skrevet danmarkshistorie på boligmarkedet. En køber har givet 150 millioner kroner for det dyreste hus, der nogensinde er blevet solgt på dansk grund.

Det skriver boligsiden Boliga i en pressemeddelelse på baggrund af handlens tinglysning, der netop er gået igennem.

Der er tale om en villa på 825 kvadratmeter i Vedbæk nord for København. De mange kvadratmeter er fordelt på 21 værelser.

Dertil kommer en kælder og et grundareal på mere end en hektar, lyder det ifølge Boligas oplysninger.

Villaen skal have en grund, der går helt ned til Øresund, samt egen tennisbane og strandstykke.

Hushandlen lægger stor afstand til det seneste rekordsalg i Danmark.

Den hidtil dyreste bolig, der er solgt i Danmark, er en villa i Hellerup, der i 2008 blev solgt for 75 millioner kroner.

Salget af villaen i Vedbæk er således lige præcis dobbelt så stort som den tidligere rekordhandel.

Det er liebhavermæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen, der står bag salget af villaen i Vedbæk. Villaen var ikke udbudt på det offentlige boligmarked.

Overfor Boliga bekræfter Ivan Eltoft Nielsen handlen, som han derudover ikke har yderligere kommentarer til:

- Ja, jeg kan bekræfte, vi har solgt ejendommen. Ejendommen er solgt som et diskret salg via vores netværk.

Boligas opgørelse over de dyreste handler i Danmark inkluderer alle tinglyste bolighandler siden 1992.

Den nye rekord bliver sat i år, hvor økonomien ellers er præget af den globale coronakrise.

Det har dog heller ikke generelt påvirket danskernes interesse for at købe bolig. Tværtimod.

Mandag lød det, at der foreløbig i år er blevet indhentet flere lånetilbud til boligkøb, end det var tilfældet i samme periode sidste år.

Det viste tal fra interesseorganisationen Finans Danmark, der blandt andet repræsenterer realkreditselskaberne.

/ritzau/