Danmarks økonomiske vækst opjusteret efter fund af fejl

Danmarks Statistik opjusterer den økonomiske vækst de seneste år markant efter at have fundet regnefejl.

Det går bedre i dansk økonomi, end de fleste gik og troede.

Danmarks Statisk har opjusteret Danmarks økonomiske vækst i 2015-2017. Det skyldes, at der er fundet en fejl i tallene.

Med ændringen bliver der lagt mærkbare 0,7 procentpoint på den økonomiske vækst i 2015, der nu lyder på 2,3 procent.

Og for 2016 lyder Danmarks Statistiks opgørelse nu på en vækst på 2,4 procent. Den var tidligere opgjort til 2,0 procent.

Fejlen skyldes primært, at der har været forkerte tal for offentlige investeringer i byggeri.

Med de nye tal var Danmarks bnp på 2036 milliarder kroner i 2015.

Samtidig er tallene 2100 milliarder kroner i 2016 og 2178 milliarder kroner i 2017.

- Fremgangen i økonomien i 2015-2017 er således på niveau med det seneste opsving i midten af 00'erne.

- Den økonomiske fremgang kan også ses i beskæftigelsen, som i perioden 2015-2017 voksede med 128.400 personer, skriver Danmarks Statistik.

Ifølge Nykredits cheføkonom, Tore Stramer, er det positivt, at økonomien har haft mere fart på.

- De seneste års opsving fremstår noget stærkere, end vi gik og troede tidligere. Det betyder, at vi skal snakke væsentligt mere positivt om dansk økonomi, siger Tore Stramer.

Han forklarer, at økonomerne hidtil har undret sig over, at der kom markant flere ind på arbejdsmarkedet, uden at væksten fulgte med op i samme grad.

Det har blandt andet ført til en diskussion om, hvorvidt de nye personer på arbejdsmarkedet ikke var så effektive, men de nye tal bør affeje den diskussion, mener Tore Stramer.

Det store spørgsmål er så, om det samtidig betyder, at opsvinget er tættere på enden.

- Umiddelbart kunne man godt drage den konklusion, at Danmarks økonomi er tættere på at overophede.

- Men på den anden side giver tallene også anledning til, at man måske ændrer sit syn på den potentielle vækst i dansk økonomi, siger Tore Stramer.

Hos Dansk Erhverv vurderer man, at væksten har toppet. Det siger cheføkonom Jonas Meyer.

- Vi har hele tiden kunnet se, at udviklingen i beskæftigelsen indikerede, at der måske var mere fart på, end hvad bnp-tallet umiddelbart viste, skriver han i en kommentar.

/ritzau/