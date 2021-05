Danmarks økonomi gik tilbage under anden nedlukning

Danmarks bnp skrumpede 1,3 procent i årets første tre måneder. Det skyldes nedlukning af samfundet.

Danmarks økonomi skrumpede i årets første tre måneder, hvor store dele af samfundet var ramt af nedlukning.

Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi - faldt med 1,3 procent sammenlignet med kvartalet før. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Faldet skyldes primært nedlukningen i starten af året, som ramte blandt andet butikker, restauranter og barer. Det betød, at forbruget gik ned.

En foreløbig opgørelse tidligere i maj viste en tilbagegang på 1,5 procent i økonomien, men det er ser altså lidt bedre ud nu.

Selv om faldet i bnp i procent kan synes lille, er det det tredjestørste fald i et kvartal siden finanskrisen. Det er kun overgået af første og andet kvartal sidste år, hvor økonomien skrumpede henholdsvis 1,4 og 6,6 procent.

Hos Arbejdernes Landsbank vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre, at Danmark er sluppet bedre gennem nedlukning, end man kunne have frygtet.

- Det varmer, at dansk økonomi skrumpede lidt mindre end ventet i det forgangne kvartal, men vi må også konstatere, at dansk økonomi nu er skrumpet i tre ud af fem kvartaler.

- Selv om krisen har været mildere end frygtet, så har den stadig været et forfærdeligt bekendtskab, siger han i en kommentar.

Danmark er kommet dårligere gennem første kvartal 2021 end EU generelt, hvor tilbagegangen er på 0,4 procent. Det viser en opgørelse fra Eurostat, der er EU's pendant til Danmarks Statistik.

Danmark kom dog ud af 2020 langt bedre end EU-gennemsnittet.

Dansk økonomi skrumpede sidste år 2,7 procent, mens EU's samlede økonomi gik 6,2 procent tilbage.

Jeppe Juul Borre vurderer, at dansk økonomi står foran et stort comeback i år. Han forventer en vækst på knap tre procent.

- Mange har ophobet penge på kontoen samt en forbrugssult, som vi vil se materialisere sig i økonomien over den kommende tid.

- Genåbningen er fremrykket, og vaccinerne begynder at gøre en forskel, og de generelle vækstforudsætninger er i øjeblikket stærke, siger han i en kommentar.

/ritzau/