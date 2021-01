Danmarks største havmøllepark er klar til at levere grøn strøm

På sigt vil Kriegers Flak kunne levere, hvad der svarer til 600.000 husstandes årlige elforbrug.

Efter flere års tilløb begynder der snart at kunne sendes strøm ud til danske hjem fra havvindmølleparken Kriegers Flak i Østersøen.

Det sker, som resultat af at energiselskabet Vattenfall, der står for etablering og driften af Kriegers Flak, har etableret en del af parken og nu også fået de nødvendige tilladelser af Energistyrelsen.

Dermed er parken klar til at levere grøn strøm til danske hjem. Det oplyser Energistyrelsen i en pressemeddelelse.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) kalder nyheden en milepæl for dansk vindenergi. Det skyldes, at parken bliver den hidtil største havvindmøllepark i Danmark.

- Grøn energi er afgørende for fremtidens klimaneutrale samfund, og med strømmen fra Kriegers Flaks havvindmøller viser Danmark sig igen som et foregangsland i brugen af vindenergi, siger Dan Jørgensen.

Den første strøm fra Kriegers Flak ventes at blive leveret til det danske elnet i slutningen af januar eller i starten af februar i år.

Herefter bliver vindmøllerne løbende koblet til elnettet, indtil hele parken er tilsluttet. Hele parken skal være fuldt tilsluttet senest ved udgangen af 2021.

På sigt er der forventning om, at parken vil kunne levere, hvad der svarer til det årlige elforbrug i cirka 600.000 husstande.

Det er cirka 50 procent mere strøm end den hidtil største havvindmøllepark i Danmark, Horns Rev 3.

Kriegers Flak kommer ifølge direktør i Vattenfall Jacob Nørgaard Andersen til at yde "et anseligt bidrag til den i forvejen imponerende vindproduktion i Danmark".

- Den signalerer samtidig, at udnyttelsen af Østersøens kæmpe potentiale for havvind nu for alvor tager fart, siger han i en skriftlig kommentar.

Tilladelserne til at levere den grønne strøm gælder i 25 år, fra det tidspunkt hvor den første energi bliver leveret til elnettet fra havvindmølleparken.

Dermed står Kriegers Flak til at kunne levere grøn strøm til Danmark i hvert fald frem til 2046.

Etableringen af Kriegers Flak er en del af den energipolitiske aftale fra marts 2012. Opgaven med at stå for etablering og drift af parken blev i 2015 sendt i udbud. Det udbud vandt Vattenfall siden hen.

