Dansk bilkæmpe firdobler salget af elbiler i rekordår

I 2020 udgjorde salget af elbiler og plug-in hybridbiler cirka 16 procent af Semler Gruppens samlede bilsalg.

Et stigende salg af elbiler har været med til at give et rekordresultat for Semler Gruppen, der er Danmarks største bilkoncern.

Sidste år har Semler Gruppen tjent 460 millioner kroner. Det er en stigning på syv procent i forhold til året før og det bedste resultat nogensinde.

Det viser koncernens årsregnskab, der er offentliggjort mandag.

Baggrunden for det historiske resultat er blandt andet en omsætning på 15,2 milliarder kroner. Det er en stigning på små 60 millioner kroner i forhold til året før.

Omsætningen er påvirket af flere forhold, da Semler Gruppen ikke blot sælger biler, men også har andre aktiviteter inden for transportområdet.

I forhold til bilsalget har koncernen i 2020 solgt lige under 200.000 personbiler inklusive campere. Det er cirka 12 procent lavere end i rekordåret 2019.

Mens det samlede bilsalg har været faldende, så har salget af elbiler og plug-in hybridbiler oplevet en stor fremgang i løbet af året.

Fra at de i 2019 udgjorde cirka fire procent af det samlede bilsalg, så er andelen i 2020 vokset til cirka 16 procent. Med andre ord er andelen firdoblet på blot et år.

Væksten forventes at fortsætte i det igangværende år.

Af regnskabet fremgår det, at der er forventning om, at salget af el- og plug-in hybridbiler i 2021 vil udgøre op mod 30 procent af det samlede salg.

Administrerende direktør i Semler Gruppen Ulrik Drejsig understreger også i en skriftlig kommentar, at salget af elbiler får stor betydning i fremtiden.

- Både maskinbranchen og bilbranchen er under transformation, hvor særligt det store teknologiskifte mod elektrificering af bilflåden påvirker vores forretning betydeligt.

- Spiller vi kortene klogt og eksekverer benhårdt, tror jeg på, at det kan øge vores omsætning yderligere de næste år, siger Ulrik Drejsig.

/ritzau/