Dansk Counter Strike-hold snydt for præmiepenge

North, et af Danmarks førende e-sportshold, vandt pæne præmiepenge i september. Men de er aldrig udbetalt.

I september 2017 vandt det danske e-sportshold North Academy 12.000 dollar eller omkring 80.000 kroner i den stort anlagte turnering Esports European League CS:GO i Frankrig. Men pengene er aldrig kommet.

Det fortæller kommunikationschef i North Christian Sloth, der samtidig ikke hører meget fra arrangøren Kido Productions.

- Da jeg startede i Counter Strike for ti år siden, var det mere normalt, at man ikke fik sine penge eller måtte vente længe på dem. Dengang var der flere "silly money" og lykkeriddere i branchen.

- Men det er meget atypisk i dag, siger Christian Slot.

E-sport er vokset voldsomt de seneste år, og Danmark har nogle af de bedste hold i verden inden for Counter Strike. Bedst kendt er Astralis, der er verdens bedste, og North.

North er ejet af Nordisk Film og Parken Sport Entertainment, og dets førstehold er lige nu det tiendebedste hold i verden.

Med den langt højere grad af professionalisme i spillet, hvor turneringer trækker titusinder af tilskuere, og globale mastodonter som Audi og Adidas er begyndt at sponsorere, er Christian Slot overrasket over, at pengene ikke er kommet.

- Det virkede som en fin turnering, der blev dækket af Canal+ i et flot studie. Men man kan aldrig vide sig sikker.

- Vi kunne vælge at gå den juridiske vej, men det bliver for dyrt lige nu, siger Christian Slot.

Efter turneringen har North forsøgt at kontakte arrangøren, men har kun fået svar i juni, hvor pengene blev lovet inden for få uger.

Også holdet EnVyUs Academy, som North Academy slog i finalen, har til flere medier fortalt, at de ikke har modtaget deres penge.

North kan grundet sine ejeres finansielle muskler leve uden betalingen. Men spillerne på akademiholdet, en slags fødekæde til førsteholdet, bør få deres penge.

- Det er mest for spillernes skyld, at vi kæmper den kamp. De får ikke så høje lønninger som dem på førsteholdet.

- Det er jo også synd for andre opstartsturneringer, at der er krystere derude, der ødelægger det for dem, siger Christian Slot.

Ritzau har kontaktet Kido Productions, der ikke har svaret tilbage.

/ritzau/