Dansk direktør fyres fra hvidvaskanklaget svensk bank

Birgitte Bonnesen er blevet fyret af den svenske bank Swedbank. Al handel med bankens aktie er sat på pause.

Stormvejret om den svenske bank Swedbank får torsdag banken til at fyre sin danske direktør, Birgitte Bonnesen. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Samtidig sættes al handel med bankens aktie på pause ifølge den svenske avis Dagens Nyheter.

- Udviklingen de seneste dage har skabt et enormt pres på banken. Derfor har bestyrelsen besluttet at afskedige Birgitte Bonnesen fra hendes position, siger Swedbanks bestyrelsesformand, Lars Idermark, i meddelelsen.

Finansdirektør Anders Karlsson bliver konstitueret direktør.

Banken er anklaget i svenske medier for, at der foregået hvidvask for 135 milliarder euro i banken. Desuden har banken ifølge tv-stationen SVT løjet til amerikanske myndigheder.

/ritzau/