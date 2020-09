Dansk eksport igen udfordret efter to måneders fremgang

I juli faldt den danske vareeksport med 2,4 procent, viser tal. Krisen er ikke overstået, mener økonom.

Coronakrisen lagde en dæmper på den danske eksport af varer i juli.

Her faldt eksporten 2,4 procent, hvilket betyder, at den de seneste tre måneder er faldet 1,1 procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

De to foregående måneder steg eksporten ellers, men juli kunne altså ikke fortsætte tendensen.

Krisen er dermed ikke et overstået kapital, lyder det fra Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Efter et par måneder med fremgang går det den gale vej igen.

- Coronakrisen er ikke et overstået kapital, og derfor er det for tidligt for danske eksportvirksomheder at afblæse faren, skriver han i en kommentar.

Det var særligt salget af kemikalier og kemiske produkter, der består af medicinalprodukter, der faldt. Det gik tilbage med 28,5 procent.

Der blev eksporteret for i alt 55 milliarder kroner i juli i sæsonkorrigerede tal.

- Efterspørgslen fra udlandet er fortsat markant lavere end normalt, og det betyder at ordrene ikke kommer hurtigt tilbage til virksomhederne.

- Det kommer til at tage tid, at få eksporten tilbage i fulde omdrejninger igen, lyder det fra Allan Sørensen.

Der blev i juli importeret varer for 48 milliarder kroner, når der korrigeres for sæsonudsving. Det er et fald på 1,8 procent.

Derfor faldt overskuddet på handelsbalancen, der er forskellen mellem, hvor meget der sælges og købes varer til landet for, til 7,1 milliarder kroner fra 7,5 milliarder kroner i juni.

I juli faldt betalingsbalancen, der groft sagt er over- eller underskuddet ved Danmarks handel med udlandet, til 12,5 milliarder kroner. Det er 1,2 milliarder kroner mindre end i juni.

Betalingsbalancen dækker både over værdien af handlen med varer og tjenester på tværs af den danske grænse samt for eksempel handel med aktier og investeringer.

/ritzau/