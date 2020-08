Dansk Erhverv og forening for internethandel vil fusionere

Organisationerne Dansk Erhverv og FDIH vil sammen skabe Danmarks stærkeste stemme inden for digital handel.

De to organisationer Dansk Erhverv og Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) ønsker at slå sig sammen.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra FDIH.

Siden årsskiftet har de to organisationer drøftet en fusion. Det har nu ført frem til, at der er enighed om et aftaleudkast, som medlemmerne skal godkende.

FDIH og Dansk Erhverv forventer, at de med en fusion kan skabe "Danmarks stærkeste stemme inden for digital handel".

- Vi tror på, at vi både kan bevare FDIH-ånden og styrke dansk digital handel ved at fusionere med Dansk Erhverv, siger FDIH's bestyrelsesformand, Anders Lindhardsen.

- Derfor anbefaler vi et ja til fusion med Dansk Erhverv.

- Det giver simpelthen god mening at slå de to stærke organisationer sammen til den stærkeste stemme for dansk digital handel.

Selv om en fusion er en stor beslutning, så mener de to organisationer, at det er den logiske og rigtige udvikling.

Det begrundes blandt andet med, at de har boet under samme tag i flere år og har arbejdet med mange af de samme sager.

- Der er rigtig meget fornuft i at fusionere, siger Dansk Erhvervs administrerende direktør, Brian Mikkelsen.

- Vi kender hinanden, og vi tror på, at vi sammen kan skabe udbytterige og innovative rammer for medlemmerne, så dansk handel samlet set fortsat kan vokse sig endnu stærkere og større.

Mens Dansk Erhverv har cirka 17.000 medlemmer, så har FDIH omkring 1000 medlemmer.

/ritzau/