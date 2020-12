Dansk Erhverv: Restriktioner vil sende opsvinget til tælling

Fra onsdag udvides delvis nedlukning til hele landet. Det vil ramme økonomien, advarer økonom.

Det kommer til at gøre ondt på økonomien, at den delvise nedlukning af samfundet fra onsdag udvides til at gælde hele landet.

De omfattende restriktioner vil sende opsvinget i dansk økonomi til tælling. Det vurderer Dansk Erhvervs cheføkonom, Tore Stramer.

- Den stigende smitte vil i kombination med de nye restriktioner sende væksten i dansk økonomi helt ned under gulvbrædderne, skriver han i en kommentar.

I sidste uge blev restriktionerne for at inddæmme smitten med corona udvidet i 69 af landets 98 kommuner.

Blandt andet er nogle folkeskoleelever igen overgået til digital undervisning, og restauranter og caféer blevet lukket og må nu kun sælge takeaway.

Fra onsdag udvides restriktionerne så til at gælde i hele landet.

Restriktionerne kommer på et tidspunkt, hvor restauranter, hoteller og turismeerhvervet allerede er presset.

Ifølge Tore Stramer har coronakrisen allerede kostet turisme- og oplevelseserhvervene 23 milliarder kroner i tabt omsætning.

- Den regning står nu til at stige markant, hvor de nye restriktioner vil banke salget helt ned under gulvbrædderne, vurderer økonomen.

