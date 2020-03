Dansk Erhverv: Virksomheder styrtbløder - hjælpepakker skal udvides

Flere interessenter fra erhvervslivet hilser Venstres forslag til justering af lønkompensationen velkommen.

Venstre har søndag foreslået en ny hjælpepakke, der skal hjælpe det danske erhvervsliv igennem coronakrisen.

Blandt andet foreslår partiet, at man skal kunne kompensere virksomheder med op til 45.000 kroner i løn om måneden for hjemsendte ansatte - og at man også skal kunne få delvis dækning for ansatte, der stadig er på job.

Flere organisationer, der varetager det danske erhvervslivs interesser, er positivt stemte overfor Venstre forslag.

- Det er nødvendigt, at man får set på justeringer i hjælpepakkerne. Vi har et erhvervsliv, som styrtbløder i øjeblikket, siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Brian Mikkelsen påpeger, at han er åben for alle gode forslag, der kan sikre, at der er et erhvervsliv efter coronavirus.

Organisationen Dansk Industri skal mandag mødes med regeringen og resten af arbejdsmarkedets parter for at drøfte forbedringer af lønkompensationsordningen.

Her påpeger den administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, at der blandt andet skal kigges på beløbsgrænsen for lønkompensation. Venstre foreslår, at loftet løftes til 45.000 kroner.

- Vi må hele tiden se på, om de initiativer og de kompensationsmodeller affjedrer og afbøder tilstrækkeligt i forhold til konsekvenserne. Der er vores opfattelse, at der er behov for justeringer, siger Lars Sandahl Sørensen.

Han ser også gerne, at loftet hæves fra det nuværende, hvor det er mellem 23.000-26.000 kroner. Han vil dog ikke ind på, hvor meget det skal hæves.

- Det vil betyde, at endnu flere virksomheder vil kunne fastholde deres medarbejdere og sende dem hjem med en form for lønkompensation og dermed fastholde dem, så man hurtigt kan komme tilbage på sporet, siger han.

Lars Sandahl Sørensen påpeger ligesom Brian Mikkelsen, at mange virksomheder står i en alvorlig situation, hvor der ikke er råd til at drive dem, fordi indtægterne tørrer ud.

Hos SMVdanmark, der er en organisation for små og mellemstore virksomheder, mener man også, at det er vigtigt med en højere grænse for lønkompensation.

- Vi bliver nødt til at løfte grænsen, ellers er virksomheden nødt til at sende folk hjem. Jo højere kompensation, desto flere medarbejdere kan blive, siger vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt.

/ritzau/