Dansk erhvervsliv sætter frygt for fremtiden på pause

Efter en stigende frygt i industrien og byggeriet i slutningen af 2018 er nerverne dulmet og faldet til ro.

Industriens optimisme faldt i slutningen af 2018, men humøret har i første del af 2019 stabiliseret sig. Det viser konjunkturbarometeret fra Danmarks Statistik.

Det betyder, at tilliden til fremtiden ikke er forværret, men ikke at den er steget. Det står i kontrast til sidste halvdel af 2018.

Ifølge Danmarks Statistik har også industrien og serviceerhvervene fået is i maven igen.

- Humøret i dansk erhvervsliv faldt i efteråret 2018 på grund af stigende international uro, siger Morten Granzau, der er cheføkonom i Dansk Industri, i en skriftlig kommentar.

- Det er dog positivt, at den seneste tids uro ikke har fået humøret til at falde yderligere i det nye år, og dagens tal for marts er også stort set uændret.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er der fortsat rigeligt med faktorer, der kan pille forårshumøret ud af danske erhvervsliv.

Det vurderer cheføkonom Erik Bjørsted i en kommentar. Han hæfter sig ved, at et klassisk varsel om en kommende krise viste sig fra USA i sidste uge.

- I USA er frygten for en decideret recession blevet forstærket af, at rentekurven i sidste uge inverterede. Det betyder, at den lange rente faldt under den korte rente, og det er normalt et varsel om en forestående recession, siger Erik Bjørsted.

Skulle recessionen komme, er Danmark dog fornuftigt klædt på, vurderer han. Blandt andet fordi forbrugerne har været tilbageholdende og derfor må ventes at være godt polstret.

For cheføkonom i Nykredit Tore Stramer springer det i øjnene, at dansk industri ikke har tabt humøret trods mislyde fra den tyske industri, der har en mærkbar effekt på dansk eksport.

- Det vidner i min bog om, at dansk industri står rigtig stærkt i øjeblikket. Det er særligt eksporten af vindmøller og medicin, der har klaret sig rigtig fornuftigt over de seneste måneder, siger han i en kommentar.

