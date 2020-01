Dansk erhvervsliv slukker drøm om iransk eksporteventyr

Dansk Industri havde håbet på betalingsaftale med Iran uden om USA, men tror ikke længere på det.

Iran blev for fire år siden udråbt som et af dansk erhvervsliv store eksporteventyr, men drømmen er nu lagt endegyldigt på is på bagkant af fredagens drab på den iranske generalmajor Qassem Soleimani.

Sådan lyder det fra Peter Thagesen, der er underdirektør i Dansk Industri, som repræsenterer omkring 11.000 danske virksomheder.

Handlen med Iran har siden 2018 været klemt af, at USA har trukket stikket til atomaftalen med Iran og indført sanktioner mod landet.

Det har blandt andet betydet, at mange banker ikke har villet tage imod overførsler fra Iran.

Fra europæisk side har en række lande - herunder Danmark - arbejdet på at lave en slags pengekanal kaldet Instex, der ville gøre det muligt at handle med Iran trods sanktionerne.

Det skulle sikre fortsat handel med landet, og at Iran ville blive ved med at overholde atomaftalen. Men søndag aften tog iranerne et stort skridt væk fra atomaftalen.

Landet meddelte, at det ikke længere vil respektere begrænsninger på, i hvor høj grad det kan berige uran.

- Det har været vanskeligt at handle med Iran de seneste et-to år, og derfor havde vi håbet på en politisk løsning med Iran, der ville gøre det muligt igen at modtage penge fra Iran, siger Peter Thagesen.

- Indtil for få dage siden var jeg overbevist om, at det ville kunne lade sig at få en betalingsløsning på plads.

- Det ser ikke ud til at blive tilfældet, og derfor forventer jeg, at den i forvejen begrænsede handel med Iran og Irak vil falde yderligere i den kommende tid, siger han.

I 2016 var en delegation af danske virksomheder på eksportfremstød i Iran med daværende udenrigsminister Kristian Jensen (V) i spidsen.

Dengang var håbet på sigt at kunne øge eksporten til Iran fra én til otte milliarder kroner om året.

De seneste 12 måneder er den samlede handel med Iran ifølge Peter Thagesen på omtrent 1,5 milliarder kroner.

- Iran er et spændende marked, der har en økonomi på størrelse med Tyrkiet, hvor vi har en handel på knap 7,5-8 milliarder kroner om året.

- Så potentialet er enormt, men for at indfri det, kræver det ro og stabilitet i Iran, og det er der ikke just i øjeblikket, siger Peter Thagesen.

Han understreger dog, at Iran generelt set er et marked for de færreste danske virksomheder.

- Iran er et meget vanskeligt marked. Det har det været de seneste år, og nu bliver det endnu sværere, så der er ikke ret mange virksomheder, hvor Iran vil været et interessant marked, siger Peter Thagesen.

/ritzau/