Dansk formue i udlandet kan gøre hjælpepakker billigere i Danmark

Danmarks formue i udlandet vokser. Det kommer staten til gode, når den skal låne til corona-hjælpepakker.

Danmark er et af de lande i Europa med flest penge i udlandet. Og det kan komme den danske stat til gavn under coronakrisen, når den skal finansiere hjælpepakker.

En opgørelse fra Nationalbanken viser, at den såkaldte udlandsformue steg frem mod slutningen af 2019, så den sluttede på 1814 milliarder kroner.

Det er den næsthøjeste udlandsformue i EU og den fjerdehøjeste i Europa. Det står i kontrast til for ti år siden, da Danmark ikke havde nogen nævneværdig EU-formue.

En udlandsformue er de aktiver, som borgere og institutter i Danmark ejer i udlandet. Det kan være aktieposter i udenlandske selskaber eksempelvis. Men for det meste drives det ifølge Nationalbanken af, at Danmark sælger for meget mere, end vi køber i udlandet.

Ud over at en formue i udlandet løbende giver afkast i form af betaling af renter og udbytte, kan det blive særligt aktuelt for den danske stat i den nuværende situation.

- Udlandsformuen betragtes desuden som indikator for et lands samlede kreditværdighed, hvor lande, som for eksempel Danmark, med stor udlandsformue betragtes som mere kreditværdige end lande med udlandsgæld, skriver Nationalbanken.

Når et land har en højere kreditværdighed, betyder det, at de investorer, der skal låne et land penge, ser en mindre risiko. Og når der er en mindre risiko, skal man ikke betale så meget i renter for at låne pengene.

I Danmark har Folketinget indført en række hjælpepakker til dansk erhvervsliv. De skal holde hånden under beskæftigelsen og undgå en stor konkursbølge.

De hjælpepakker kommer til at koste flere milliarder kroner. Nationalbanken har efterfølgende hævet målet for, hvor mange nye statsobligationer der skal udstedes i år, med 50 milliarder kroner.

En statsobligation er groft sagt en stats måde at låne penge. Og her spiller en stats kreditværdighed altså ind.

