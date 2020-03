Dansk hotelkæde fyrer 350 ansatte grundet coronavirus

Hotelkæden bag blandt andet Crowne Plaza og Bella Center fyrer 350 ansatte, da omsætningen er halveret.

Den danske hotelkæde BC Hospitality Group fyrer 350 ansatte på grund af coronavirusset.

Det oplyser koncernen i en pressemeddelelse.

BC Hospitality Group er en af Danmarks største virksomheder inden for hoteller, konferencer og messer.

Coronavirusset har betydet et markant fald i antallet af overnatninger, og mange arrangementer er blevet aflyst.

- Vores samlede forretning er mere end halveret inden for de sidste 8-9 dage, og da det ser ud til at fortsætte på dette niveau eller måske endda bliver værre, uden at vi ved hvornår det ender, så skal vi tilpasse forretningen uden tøven, siger Allan L. Agerholm, der er direktør hos BC Hospitality Group, i pressemeddelelsen.

Koncernen ejer en række store hoteller og kongrescentre i København. Det tæller Bella Center, Bella Sky, Comwell Conference Center, Crowne Plaza og Marriott.

Han langer i forbindelse med fyringsrunden ud efter fagforeningen 3F, som ifølge hans udsagn ikke var klar til at lave et tillæg til en virksomhedsoverenskomst.

Det ville ifølge Allan. L Agerholm have sikret, at 200 ansatte kunne have haft delvis beskæftigelse i stedet for at skulle ud i kulden.

- Vi har derfor intet andet valg end at tilpasse vores samlede bemanding øjeblikkeligt for at sikre virksomhedens fremtid og drift.

- Jeg er overordentlig ked af, at situationen med coronavirus er kommet så vidt, at vi ikke kan komme udenom disse tilpasninger. Vi ser imidlertid ingen andre muligheder, siger han i pressemeddelelse.

Allan L. Agerholm understreger, at koncernen har til hensigt at genansætte så hurtigt som muligt, hvis rejselysten og turismen vender tilbage til normalen inden for kort tid.

/ritzau/