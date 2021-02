Dansk Industri savner en konkret plan for at nå klimamålet

En fremtidig drivhusafgift skal laves på linje med EU's kvotesystem, mener Dansk Industri.

Dansk Industri giver Klimarådet, der fredag er udkommet med sin årlige rapport om Danmarks klimaindsats, ret i, at der mangler en samlet plan fra regeringen om, hvordan vi konkret skal nå reduktionsmålet på 70 procent inden 2030.

Klimarådet konkluderer blandt andet, at regeringen hurtigst muligt bør lægge en plan for, hvilke tiltag man vil tage for at nå Danmarks mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 procent i forhold til niveauet i 1990.

Målet bliver nemlig ikke nået med regeringens nuværende klimaindsats, fastslår rådet.

Hos Dansk Industri mener man, at en plan med konkrete initiativer gør det nemmere for danske virksomheder at udvikle de teknologiske løsninger, der skal til for at nå reduktionsmålet.

- Det er ikke sådan, at der kommer et tiltag den ene dag, og så investerer virksomhederne i løsninger den næste. Der skal en klar ramme til, før virksomhederne kan planlægge, siger Anne Højer Simonsen, vicedirektør og klimapolitisk chef i Dansk Industri.

- Og for mange af de investeringer, der skal foretages, skal vi have rammerne på plads nu, før de kan have en CO2-reduktionseffekt inden 2030.

Blandt andet foreslår Klimarådet, at der indføres en generel drivhusafgift. Noget, Folketinget allerede har besluttet, skal indføres. Der er nedsat en ekspertgruppe til at give forslag til en model.

Hos Dansk Industri advokerer man for, at en eventuel CO2-beskatning bliver ført på linje med EU's kvotesystem. Blandt andet for at sikre konkurrenceevnen.

- Det nytter ikke meget, hvis vi laver høje afgifter i Danmark, og det betyder, at virksomheder må lukke produktionen her, fordi det er billigere at producere på den anden side af grænsen, siger Anne Højer Simonsen

- Det hjælper ikke CO2 udslippet. Det vil betyde, at udledningen flytter. Og det samme gør indtjeningen og arbejdspladser.

/ritzau/