Dansk Industri: Virus i Kina kan påvirke dansk økonomi på sigt

Den danske økonomi er foreløbig forholdsvis upåvirket af virusudbrud i Kina, men det kan ændre sig ifølge DI.

Kinas enorme økonomi er for alvor begyndt at mærke effekterne af coronavirusset, der foreløbig har kostet over 350 mennesker livet.

Og udbruddet kan også vise sig at få konsekvenser for den danske økonomi, hvis virusset ikke bliver inddæmmet inden for en overskuelig fremtid.

Det vurderer Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri.

- Indtil videre vil jeg ikke sige, at situationen med økonomiske briller er voldsomt alvorlig, siger han.

- Men det er klart, at hvis det bider sig fast og fortsætter i lang tid, så kan det få konsekvenser for dansk økonomi.

Da de kinesiske markeder åbnede mandag efter en forlænget nytårsferie, var det med blodrøde tal. Det toneangivende indeks i Shanghai faldt med næsten ni procent.

Situationen er også begyndt at sætte sine spor hos danske virksomheder.

Ifølge Peter Thagesen modtager Dansk Industri et stigende antal henvendelser fra virksomheder, der er bekymret for udviklingen i Kina. Og udbruddet kan allerede på kort sigt få konsekvenser for danske virksomheder.

- Det er klart, at udbruddet skaber usikkerhed for virksomhederne. Rent praktisk har der været nytårsferie, og i et stort område har man valgt at forlænge ferien, siger han.

- Det betyder, at en lang række ting kommer til at stå stille, så vi må forudse, at efterspørgslen især efter forbrugsvarer i Kina vil falde, og det vil selvfølgelig påvirke efterspørgslen på danske varer negativt.

Flere danske virksomheder har allerede taget konsekvensen af udbruddet. Luftfartsselskabet SAS har aflyst sine afgange til og fra Kina. Samtidig har smykkefirmaet Pandora valgt at lukke 53 af sine 237 butikker i Kina på grund af udbruddet.

Peter Thagesen vurderer dog, at den danske økonomi er forholdsvis upåvirket af situationen. Men det er afgørende, at der snart kommer styr på situationen i Kina.

- Hvis usikkerheden får lov at bide sig fast, så kan det med tiden blive alvorligt. Vi ser med stor alvor på situationen, og man kan heller ikke lade være med at være bekymret for fremtiden, siger han.

- Men jeg synes, at de danske og kinesiske myndigheder har håndteret situationen topprofessionelt, og det er positivt, så vi håber, at det lykkes at inddæmme virusset, så det ikke spreder sig yderligere, siger Peter Thagesen.

/ritzau/