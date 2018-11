Dansk it-selskab med vokseværk vil på børsen i København

It-virksomheden Adform, der blandt andet er ejet af pensionskasserne ATP og Danica, vil på børsen i København.

Den danske it-virksomhed Adform, der laver software til annoncering på nettet, vil på børsen i København.

Det oplyser selskabet i en meddelelse mandag morgen.

Adform blev stiftet i 2002 af tre ingeniører, der kendte hinanden fra DTU.

Siden er selskabet vokset markant, og i år ventes omsætningen at lande på omkring 500 millioner kroner. Målet er en fordobling på mellemlang sigt.

Selskabets vokseværk har været dyr. De seneste tre år har budt på underskud, hvilket også forventes at være billedet i både 2018 og 2019.

Børsnoteringen skal sikre 750 millioner kroner til at hjælpe selskabet med at vokse.

Det fortæller Gustav Mellentin, der er medstifter og administrerende direktør.

- Vi mener, at vi har de produkter og kompetencer og de muligheder i markedet, der skal til for at fortsætte en fantastisk vækstrate fremover.

- Når vi taler om at tage yderligere kapital ind, så er det for at sparke yderligere til den gode vækst, vi har i dag, siger han til Ritzau Finans.

Adform har 866 ansatte i 24 lande, hvoraf de fleste arbejder i Østeuropa, mens hovedkontoret er i København. Medarbejderstaben er firedoblet de seneste fem år.

Groft sagt har Adform udviklet en software, som bruges til handel med annonceplads på hjemmesider.

Når en forbruger går ind på en hjemmeside, bruges Adforms software til at analysere forbrugernes profil, holde en auktion over annoncepladsen og sikre, at den rigtige annonce bliver vist til forbrugeren.

Alt dette sker automatisk på brøkdele af et sekund.

Adform er ejet af sine tre stiftere samt de to danske pensionskasser ATP og Danica.

Selskabet har endnu ikke oplyst tidspunktet for børsnoteringen. Hvis det bliver i 2018, vil det være det andet selskab i år, der går på børsen.

Tidligere i år blev it-selskab Netcompany børsnoteret.

Selskabet står blandt andet bag borger.dk og skal udvikle afløseren til Skats inddrivelsessystem, EFI.

