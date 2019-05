Dansk lakridsmager vokser og øjner gennembrud i udlandet

Lakrids By Bülow, kendt for lakridskugler, voksede knap 12 procent i 2018 og kører på med udenlandsk satsning.

Lakridskugler i den højere prisklasse vinder fortsat frem for den danske virksomhed Lakrids By Bülow, der atter voksede i 2018.

Selskabets salg steg med 12 procent sidste år til 189 millioner kroner. Det oplyser Lakrids By Bülow.

Lakridsvirksomheden åbnede sidste år en helt ny butik i Københavns Lufthavn og i Illum.

Desuden blev der åbnet butikker i Stockholm, Oslo og Engelhorn i Tyskland.

Uden for Europa gik selskabet ind på markedet i Mellemøsten, hvor der er åbnet en stor butik i Dubai.

Investeringerne har til gengæld kunnet ses i pengekassen. Driftsoverskuddet er faldet til 10,2 millioner kroner fra 12,7 millioner kroner.

Lakridsvirksomheden valgte i januar at skifte navn. Det skete som led i en udenlandsk ekspansion.

I samme ombæring er design og logo på de velkendte dåser blevet ændret, så de er sværere at kopiere for konkurrenter.

Tidligere hed selskabet Lakrids By Johan Bülow - døbt efter stifteren af samme navn, men Johan er blevet sløjfet.

– 2018 var et investeringsår, hvor vi har gennemgået den mest omfattende øvelse i virksomhedens historie med vores rebrand og bæredygtige tiltag, siger direktør Fredrik Nilsson, der i 2017 afløste Johan Bülow på posten, i en kommentar til regnskabet.

– Vi har godt fat i danskerne, og der er et kæmpe potentiale uden for landets grænser, så nu har vi fokus på at øge både kendskabet og salget internationalt og sprede kærligheden til lakrids verden over, siger han i en pressemeddelelse.

Lakrids By Bülow blev startet i 2007 på Bornholm af Johan Bülow, der i dag har titel af kreativ direktør.

I 2017 blev 75 procent af virksomheden solgt til den svenske kapitalfond Valedo Partners for underkanten af en halv milliard kroner.

Johan Bülow ejer de sidste 25 procent af selskabet.

/ritzau/