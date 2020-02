Dansk milliardvirksomhed ansætter hollænder som ny topchef

Haldor Topsøe skifter ud på direktørposten. Hollænder afløser de seneste otte års mand på chefposten.

Den danske ingeniørvirksomhed Haldor Topsøe skifter ud på direktørposten.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Fra den 1. juni bliver hollænderen Roeland Baan ny administrerende direktør i virksomheden, der fremstiller løsninger til blandt andet den kemiske industri.

Han afløser Bjerne S. Clausen, som trækker sig tilbage efter mere end 40 år i selskabet - herunder otte år som administrerende direktør.

Haldor Topsøe producerer såkaldte katalysatorer. Det er produkter, som bliver brugt af eksempelvis den kemiske industri til at optimere deres aktiviteter.

Med mere end 2300 ansatte på globalt plan og en omsætning på mere end fem milliarder kroner er Haldor Topsøe en af de større virksomheder i Danmark.

- Jeg er glad for at kunne præsentere Roeland Baan som ny administrerende direktør for Haldor Topsøe, siger Jeppe Christiansen, bestyrelsesformand hos Haldor Topsøe, i en pressemeddelelse.

- Han har stor global erfaring og har vist, at han kan levere vækst, udvikle forretninger og bygge sammenhængende organisationer. Jeg er overbevist om, at han vil bidrage til den fortsatte stærke udvikling af Haldor Topsøe.

Roeland Baan tiltræder hos Haldor Topsøe fra en stilling som administrerende direktør hos den finske stålproducent Outokumpu.

I forbindelse med sin nye ansættelser flytter Roeland Baan til Danmark, hvor Haldor Topsøe har hovedkvarter i Kongens Lyngby nord for København.

- Jeg er fascineret af industrien og imponeret over Topsøes banebrydende energieffektiviseringsløsninger for den kemiske industri og raffinaderierne, siger Roeland Baan i pressemeddelelsen.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med bestyrelsen og ledelsen såvel som at lære kunderne og de dedikerede medarbejdere hos Topsøe at kende.

/ritzau/