Dansk modegigant lukker butikker og fyrer medarbejdere

PWT Group, der blandt andet står bag herretøjskæden Tøjeksperten, kommer til at lukke 20 af sine butikker og forventer at skulle opsige 180 medarbejdere.

Tiltaget sker som led i den igangværende rekonstruktion, som coronakrisen har været stærkt medvirkende til. Det oplyses i en pressemeddelelse.

- Det er en hård beslutning, som desværre er absolut nødvendig, for at vi kan lykkedes med at redde PWT og dermed et fortsat betydeligt antal arbejdspladser for dygtige medarbejdere.

- Jeg er frygtelig ked af det over for de medarbejdere, vi vil skulle sige farvel til, men der er desværre ikke andre muligheder, siger Ole Koch Hansen, administrerende direktør for PWT Group, i meddelelsen.

I øjeblikket har PWT Group 84 egne butikker og 575 medarbejdere.

/ritzau/