Dansk økonomi får historisk comeback med rekordhøj vækst

Den danske økonomi klarede sig lidt bedre i tredje kvartal, end det tidligere har været rapporteret.

Væksten i bruttonationalproduktet, bnp, lød på 5,2 procent, hvilket aldrig er set højere på et enkelt kvartal.

Det er er en opjustering fra 4,9 procent i den seneste opgørelse - som også var rekordhøjt. Det viser en revideret opgørelse fra Danmarks Statistik.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Trods fremgangen ændrer det ikke ved, at 2020 står til at blive det værste år for dansk økonomi siden finanskrisen i 2009. Efter årets første tre kvartaler er bnp skrumpet med 3,9 procent.

/ritzau/