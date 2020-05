Dansk økonomi lider største tilbageslag siden finanskrisen

Danmarks økonomi gik tilbage i første kvartal, hvor dele af samfundet blev lukket ned for at begrænse smitte.

Dansk økonomi skrumpede i årets første tre måneder, hvor coronaudbruddet for alvor ramte landet.

Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen på et lands økonomi - skrumpede helt præcist med 1,9 procent i første kvartal.

Det er den største nedgang siden finanskrisen.

Det oplyser Danmarks Statistik, der understreger, at tallet er behæftet med større usikkerhed end normalt.

Det skyldes blandt andet, at der har været mindre data til rådighed end normalt til at beregne bnp.

- Dansk økonomi er tydeligt påvirket af effekterne af Covid-19. Det viser sig især i områder, der er påvirket af nedlukningen i marts, særligt for persontransport, hoteller og restauranter, offentlige tjenester, kultur og fritid.

- Omvendt ses ingen tydelige tegn på nedgang i de vareproducerende erhverv som landbrug, industri og byggeri, skriver Danmarks Statistik.

/ritzau/