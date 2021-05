Dansk økonomi skrumpede under anden nedlukning

Dansk økonomi skrumper 1,5 procent i første kvartal. Det er næststørste tilbagegang i et kvartal siden 2009.

Danmarks økonomi skrumpede med 1,5 procent i årets første tre måneder, hvor dele af samfundet var lukket ned.

Det viser en bnp-indikator fra Danmarks Statistik. Tallet skal ses i forhold til fjerde kvartal af 2020.

Tallet er en indikation for udviklingen i Danmarks bnp - der er et udtryk for størrelsen på dansk økonomi.

Det er den næststørste tilbagegang i et kvartal siden finanskrisen i 2009.

Udviklingen skal ses i lyset af, at dele af Danmark var lukket ned i hele eller store dele af kvartalet.

Det gjaldt blandt andet detailhandlen, der fik lov at genåbne 1. marts, men restauranter, caféer og barer var lukket hele kvartalet.

/ritzau/