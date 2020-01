Dansk producent af ansigtsmasker sælger stort på coronafrygt

Virksomheden Abena fra Aabenraa mærker stor efterspørgsel på ansigtsmaskiner efter udbrud af coronavirusset.

For at beskytte sig mod den potentielt dødelige coronavirus er mange kinesere begyndt at gå med ansigtsmasker.

Det kan mærkes hos det sønderjyske handels- og produktionsselskab Abena, som blandt andet sælger masker til at beskytte ens luftveje.

- Vi mærkede det meget konkret mandag morgen, da vi åbnede op for vores telefoner og vores bestillinger.

- Der havde vi en ekstraordinær stor forespørgsel og ordreindgang på specielt ansigtsmasker og andre tilhørende produkter til personlig beskyttelse.

- Det var faktisk så stort, så vi måtte sige, at vi bliver nødt til at lukke lidt ned igen for at kunne efterkomme de bestillinger, vi normalt får, fortæller Jens Rønn Olesen, der er divisionsdirektør hos Abena.

Ifølge ham var der henover weekenden kommet en samlet forespørgsel på over en million masker.

Det kan skyldes, at de første tilfælde af coronavirusset i Europa blev spottet op til weekenden.

Også i USA, Australien og flere steder i Asien er der blevet bekræftet tilfælde af virusset. Foreløbigt er ingen udenfor Kina meldt døde af virusset.

Jens Rønn Olesen forklarer, at det er et bredt felt af kunder, som efterspørger masker til at beskytte sig mod coronavirusset.

- Det er blandt andet kunder inden for sundhedssystemet og hjælpeorganisationer, der har medarbejdere, som bevæger sig i risikofyldte områder i forhold til at få virusset.

- Vi handler i forvejen med de her kunder. Men vi oplever, at de nu spørger om større volumener på eksempelvis ansigtsmasker, siger Jens Rønn Olesen.

Maskerne får Aabenraa-baserede Abena produceret af partnere i Kina.

Fordi virusset foreløbigt har ramt særligt Kina og kineserne hårdt, forventer direktøren, at de fleste masker den næste tid bliver i deres produktionsland.

- Vi leverer stadig meget bredt.

- Men vores formodning er helt klart, at rigtig meget vil gå til de områder, der er særligt udsat i øjeblikket - og det er selvfølgelig Kina, siger han.

De første tilfælde af virusset blev opdaget i den kinesiske millionby Wuhan, hvor Abena har et kontor med fire medarbejdere.

I øjeblikket er medarbejderne blevet bedt om at blive hjemme af hensyn til deres sikkerhed.

Abena havde i det seneste regnskabsår en omsætning på knap tre milliarder kroner og et overskud på små 24 millioner kroner.

/ritzau/