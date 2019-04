Dansk rederiboss tæt på bordenden hos Norwegian

Niels Smedegaard, der i over ti år var chef for DFDS, står til at blive bestyrelsesformand for Norwegian.

Tidligere administrerende direktør for DFDS Niels Smedegaard står til at blive bestyrelsesformand for flyselskabet Norwegian. Det fremgår af indkaldelsen til selskabets generalforsamling.

Norwegian er presset økonomisk og skal arbejde for at vende underskud til overskud inden kassen bliver tom.

- Nominereringskomiteen anbefaler, at Mr. Niels Smedegaard bliver valgt som nyt medlem af bestyrelsen med anbefaling om, at bestyrelsen overvejer at vælge ham som ny bestyrelsesformand, står der i indkaldelsen til Norwegians generalforsamling, der bliver afholdt den 7. maj.

Ifølge aktieanalysechef i Sydbank Jacob Pedersen er Niels Smedegaard et godt valg for Norwegian. Efter i årevis at have vokset kraftigt står Norwegian nemlig med en slunken pengekasse og skal gennemføre en grundig oprydning for at blive rentable.

- Niels Smedegaard har vist fabelagtige resultatet med DFDS. Og det som Norwegian har brug for er en mand, der kan rydde op i udgifterne og sikre en kontrolleret vækst.

- Jeg tror slet ikke det er så dumt set, at det er noget, en mand som Smedegaard kan, siger Jacob Pedersen.

Niels Smedegaard var fra 2007 til 2019 administrerende direktør for DFDS. I perioden øgede rederiet omsætningen fra 8,3 milliarder kroner til 15,7 milliarder kroner. Resultat blev øget fra 400 millioner kroner til 1,6 milliarder kroner.

- Og det har ikke været under nemme vilkår. Blandt andet brexit har spøgt, men han har leveret resultater det til trods, siger Jacob Pedersen.

Det bliver heller ikke en dans på roser hos Norwegian. Omkring nytår var selskabet enormt presset på pengepungen og måtte ud og skaffe kapital. Det er dog lykkedes og samtidig har Norwegian fået udskudt leveringen af flere fly.

- Så de har købt sig tid til at få gennemført spareprogrammet. For det betyder kun noget at købe sig tid, hvis man får vendt underskuddet til overskud, siger Jacob Pedersen.

I 2018 omsatte Norwegian for 40,3 milliarder norske kroner og tabte 1,5 milliarder. Året før lød omsætningen på 30,9 milliarder norske kroner og underskuddet på 1,8 milliarder.

/ritzau/