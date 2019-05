Dansk smykkefirma er begæret konkurs efter 29 år

De ansatte i smykkefirmaet Dyrberg/Kern fik mandag besked om, at de er blevet fritstillet.

Det danske smykkefirma Dyrberg/Kern er begæret konkurs efter 29 år.

Det skriver DR.

Dyrberg/Kern indgav mandag en konkursbegæring til Sø- og Handelsretten, og onsdag blev firmaet begæret konkurs.

Boet er nu overdraget til kurator, advokat Morten Hans Jakobsen, fra Gorissen Federspiel.

Han bekræfter oplysningerne over for DR.

- Firmaet gik konkurs 09.45 i formiddag. Virksomhedens ledelse var godt forberedt, og konkursen blev afsagt ret hurtigt.

- Nu skal vi så have dannet os et overblik over firmaets værdier og aktiver, siger Morten Hans Jakobsen til DR.

Ifølge ham fik de ansatte allerede mandag besked om konkursen. Det drejer sig i alt om 25-30 medarbejdere.

Ifølge retsdokumenterne fra Sø- og Handelsretten, som DR har adgang til, har konkursboet efter smykkevirksomheden et varelager til en værdi af omkring 14,7 millioner kroner.

