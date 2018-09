Dansk Sprognævn: Sprogrobotter skal fange dansk kultur

Det er et stort gennembrud, at Googles stemmeassistent nu lanceres på dansk, mener Dansk Sprognævn.

Når Google tirsdag lancerer en dansk version af selskabets Google Assistent, er det ikke bare godt for teknologihungrende danskere.

Det er også godt for det danske sprog, lyder det fra direktør i Dansk Sprognævn, Sabine Kirchmeier.

- Det kommer til at betyde rigtig meget. Det er noget af det, vi efterlyser. At vi får adgang til nogle af de tjenester, der betjener sig talegenkendelse, talesyntese og kunstig intelligens på dansk, siger hun.

I flere år har danskerne haft adgang til taleassistenter som Google Assistant og Apples Siri, der hjælpe med dagligdagens sysler.

Disse teknologiske hjælpemidlers manglende danskkundskaber har været ærgerlig, mener Sabine Kirchmeier.

- Det virker mærkeligt i det danske samfund, hvor så mange ting foregår på dansk, ikke at kunne benytte sig af de tjenester, og at danskerne, hvis de vil bruge dem, er nødsaget til at bruge dem på engelsk eller tysk.

Men, som hun siger, er det vigtigt, at disse teknologier udvikler sig og favner ikke bare sprog, men også den kultur, der ligger i sproget. Noget, der ikke er tilfældet i dag.

- En ting er, at man lancerer den her slags tjenester på dansk, men de er fortsat ret primitive.

- Og selvom de bruger dansk talegenkendelse, så ligger der også et apparat bagved, der skal fortolke og forstå det, vi siger.

En anke mod for eksempel Apples Siri, der har været tilgængelig på dansk i en årrække, har ofte været, at den har svært ved at tyde sproglige spidsfindigheder og dialekter.

- Det betyder noget for sproget, at man kan tale til de her systemer så naturligt som overhovedet muligt. Og at man ikke er tvunget til at tale et andet sprog, siger Sabine Kirchmeier.

- Det, at de kommer på dansk, ser jeg ikke som nogen trussel. Men det kan skabe forandringer i sproget.

En lignende forandring så man, da folk begyndte at være på sociale medier, forklarer hun.

