Danske aktier buldrede afsted og slår rekord trods corona

Coronavirus fik tilsyneladende ingen konsekvenser for det danske aktieår, hvor C25-indekset slog rekord.

Onsdag eftermiddag lukkede den danske fondsbørs for sidste gang i år.

Og mens man kunne forestille sig, at den nu ni måneder lange coronakrise havde skabt problemer, endte det toneangivende danske aktieindeks C25 med en stigning på 35,6 procent i år.

Det viser en opgørelse fra Spar Nord.

Stigningen er den højeste i C25-indeksets treårige levetid, og de danske aktier er blandt dem, der har klaret sig bedst i Europa i 2020.

Aktieanalytiker Mikkel Duus-Hansen fra Spar Nord er imponeret over årets udvikling.

- Det har set rigtig godt ud, og det er imponerende især set i lyset af coronakrisen, siger han.

Hjælpepakker fra regeringer verden over og centralbankernes stimuli, efter at coronakrisens alvor ramte i marts, har ifølge analytikeren betydet, at aktiemarkedet har kunnet klare sig helskindet igennem året.

- I marts var usikkerheden maksimal, fordi der ikke var sket noget fra de enkelte regeringer, og centralbankerne havde heller ikke gjort noget. Derfor stod vi og kiggede ud over afgrundens rand. Usikkerheden var enorm.

- I takt med at der kom en hjælpende hånd med finanspolitiske hjælpepakker og centralbankernes stimuli, genskabte det troen på, at der var en fremtid, siger Mikkel Duus-Hansen.

Den helt store vinder på det danske aktiemarked blev Pandora-aktien, der onsdag lukkede i 681 kroner. I marts lå aktien og bundede i 195 kroner. Aktien er blevet 135 procent mere værd siden årsskiftet.

Pandora sælger smykker i flere end 100 lande på seks kontinenter gennem 7100 salgssteder.

Afslutningen betyder, at selskabets aktionærer i 2020 har opbygget en kursgevinst på næsten 40 milliarder kroner, viser opgørelsen fra Spar Nord.

Også Ambu, der producerer medicinaludstyr, er en af de store vindere i år. Selskabet er samlet steget med 135,6 procent i markedsværdi for året. Samme tendens ser man hos vindmøllegiganten Vestas, der er steget 116,8 procent.

I modsatte ende af spektret finder man servicevirksomheden ISS. Aktien i selskabet er ifølge Ritzau Finans faldet omkring 34 procent i år.

Men det generelle billede for aktiemarkedet er altså positivt, og fremtiden ser endda endnu lysere ud, mener Mikkel Duus-Hansen.

- Anden halvdel af 2021 bliver mere eller mindre, som vi kendte den før corona.

- Og med al den hjælp, der er kommet - hjælpepakker, stimuli, lavt renteniveau, opsparet købelyst hos forbrugere - vil jeg måske sige, at det ikke bare bliver normaliseret, men ligefrem accelerer, så vi får en ret voldsom forbrugsfest i 2021, siger han.

/ritzau/