Medicinalaktier stiger efter valg i USA - grønne aktier får hug

Donald Trumps vinderchancer er kommet bag på flere, og det sender Novo Nordisk op og Vestas og Ørsted ned.

I forlængelse af det amerikanske præsidentvalg er der onsdag morgen fald til flere grønne aktier, mens kurserne stiger hos flere medicinalfirmaer.

Samlet ligger eliteindekset på det danske aktiemarked, C25, med en stigning på 0,3 procent efter cirka tre kvarters handel. C25-indekset består af de 25 mest værdifulde selskaber på den danske fondsbørs.

Med til at hive indekset op er diabetesproducenten Novo Nordisk, som stiger mere end tre procent. Også andre selskaber inden for medicinalindustrien, eksempelvis Lundbeck, stiger onsdag morgen.

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, skyldes den gode stemning omkring medicinalaktierne, at den nuværende præsident i USA, Donald Trump, til fleres overraskelse måske ender med at få fire år til.

- Fra start har det set ud som om, at medicinalaktierne ville have mest at tabe, hvis Biden vandt.

- Selv om Trump heller ikke er positiv i forhold til medicinalpriser, så er det i øjeblikket svært at banke medicinalselskaberne oven i hovedet, fordi de skal løse verdens problem med at finde en vaccine mod corona.

- Og vi ved, at Trump er knapt så hård ved medicinalselskaberne, som Biden vil være.

- Derfor har nogle af medicinalaktierne det lidt bedre i dag, med udsigten til at Trump måske vinder præsidentvalget, siger Jacob Pedersen.

Mens Novo Nordisk og de andre medicinalaktier trækker op i C25-indekset, så er det andet tilfældet for grønne aktier som Vestas og Ørsted.

De to selskaber, som begge arbejder med vindenergi, kan se deres aktier falde med mere end tre procent.

Værst går det Vestas, som imidlertid også har afleveret sit seneste regnskab onsdag morgen.

Forklaringen på kursfaldene til Vestas og Ørsted er, at hvis Donald Trump får yderligere fire år, så kan det gå ud over de amerikanske investeringer i grøn energi. Omvendt er Joe Biden større fortaler for grønne investeringer.

- Donald Trump ser ud til at kunne få fire år mere i Det Hvide Hus, og det var der ingen, der troede, da vi gik i seng tirsdag aften.

- Derfor er det også blandt andet bæredygtige aktier som Ørsted og Vestas, der står forrest til at få øretæver i dag i aktiemarkedet, siger Jacob Pedersen.

