Danske Bank blev advaret om lyssky kunder i 2007

I 2007 blev Danske Bank fra flere sider advaret om kunder, der brugte banken til skattesnyd og hvidvask.

Allerede i 2007 blev Danske Bank advaret om lyssky kunder, der brugte bankens estiske filial til skattesnyd og hvidvask.

Men banken reagerede ikke på advarslerne, og desuden blev der givet forkert information til myndighederne.

Det viser Danske Banks interne undersøgelse af sagen om hvidvask for milliarder, der er offentliggjort onsdag.

Advarslerne kom fra det estiske finanstilsyn og den russiske centralbank.

- Denne information påpegede mulig skatte- og toldunddragelse og kriminelle aktiviteter i sin reneste form - herunder hvidvaskning af penge, står der i undersøgelsen.

De ulovlige aktiviteter beløb sig til milliarder af russiske rubler hver måned.

Og Danske Bank havde en reel mulighed for at sætte en stopper det.

Det vurderer advokatfirmaet Bruun Hjejle, der har stået i spidsen for den interne undersøgelse.

- Danske Bank forpassede imidlertid denne første klare mulighed.

Danske Banks bestyrelse og direktion blev orienteret om advarslerne. De skulle desuden give en redegørelse til Finanstilsynet.

Banken skrev, at det estiske finanstilsyn havde konkluderet, at Danske Bank levede op til gældende regler. Det var imidlertid fejlagtigt.

Danske Bank oplyste desuden, at det estiske finanstilsyn ikke havde gjort "nogle væsentlige observationer" i sin inspektion af bankens estiske afdeling. Det var heller ikke korrekt.

Først i 2017 kom sagen om hvidvask i Danske Bank frem i offentligheden. Berlingske Business har siden afdækket, at kriminelle har benyttet banken til at hvidvaske mindst 53 milliarder kroner.

Danske Bank har erkendt, at den har været for dårlig til at forhindre hvidvask.

Først i 2015 og 2016 blev der endelig lukket ned for de mistænkelige kunder.

Banken har op mod 6200 udenlandske kunder, der har foretaget mistænkelige overførsler i banken.

Danske Bank overtog den estiske filial i 2006 i forbindelse med et opkøb af finske Sampo Bank.

Den finske bank oplyser, at den ikke har været en del af undersøgelsen.

- Og vi har ikke bemærket nogen kriminel aktivitet i vores ejerperiode, skriver Mirko Hurmerinta, kommunikationschef for Sampo, i en mail Berlingske Business.

/ritzau/