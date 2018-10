Danske Bank er blevet 100 milliarder mindre værd

Med et nyt fald tirsdag krydser Danske Bank 100 milliarder kroner, når det kommer til tabt markedsværdi i år.

Ligesom resten af de toneangivende aktier i Danmark falder Danske Bank tirsdag morgen. Med morgenens fald har Danske Bank krydset 100. milliarder kroner i tabt markedsværdi siden nytår.

2018 har for banken været præget af den store sag om potentiel hvidvask for et fircifret milliardbeløb og tidligere administrerende direktør Thomas F. Borgens efterfølgende exit.

Tirsdag morgen falder aktierne i Danske Bank med 1,5 procent til 128,50 kroner. Dermed er Danske Bank blevet voldsomme 101,3 milliarder kroner - eller 47 procent - mindre værd end ved årsskiftet.

/ritzau/