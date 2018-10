Danske Bank får nye klø på børsen

Tvivlsomme handler i Danske Bank giver frygt for en milliardbøde fra amerikanske myndigheder.

Danske Bank-aktien falder over syv procent fredag morgen.

Samlet har aktionærerne tabt næsten 40 procent i år, hvor hvidvasksagen i Estland har taget overskrifterne.

Financial Times skriver fredag, hvordan Danske Banks estiske filial i 2013 overførte penge for russere uden at vide, hvor de i sidste ende havnede.

Der var tale om såkaldte spejlhandler. De foregik på den måde, at russiske kunder købte værdipapirer i rubler. Derefter blev de identiske værdipapirer solgt i en udenlandsk valuta som dollar.

Netop spejlhandler har givet Deutsche Bank en milliardbøde fra amerikanske myndigheder.

Danske Bank fortalte torsdag, at USA's justitsministerium undersøger sagen om hvidvask i Estland.

