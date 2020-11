Danske Bank får bøde på ni millioner i Flexinvest-sag

Danske Bank har vildledt cirka 10.000 kunder omkring porteføljeproduktet Flexinvest Fri. Det koster en bøde.

Danske Bank har fået en bøde på ni millioner kroner for at have vildledt kunder om produktet Flexinvest Fri.

Det oplyser anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Bøden er blevet givet af Søik - også kendt som Bagmandspolitiet - fordi Danske Bank har rådgivet om og solgt Flexinvest Fri, selv om banken siden 2017 ud fra egne beregninger vurderede, at produktet havde et forventet negativt nettoafkast set over fem år for cirka 10.000 kunder. Det oplyste banken ikke kunderne om.

Danske Bank oplyser i en pressemeddelelse, at man accepterer bøden.

