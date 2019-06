Danske Bank-formand regner med at tale hvidvasksag i flere år

Karsten Dybvad håber, at Danske Banks hvidvasksag er glemt om ti år.

Det kommer til at tage år, før Danske Bank kan lægge sagen om hvidvask i dens estiske filial bag sig. Det vurderer bankens egen bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, fredag i en debat på Folkemødet.

- Om ti år håber jeg, at vi har glemt den situation, vi er i i dag, siger han.

- Men vi kommer til at tage en dag ad gangen. At genvinde tilliden kommer til at tage år.

Sagen startede med historier i Berlingske om mulig hvidvask gennem bankens estiske filial. Efterfølgende har banken selv lavet en undersøgelse af omfanget.

Ifølge bankens egen rapport kan der være op mod 1500 milliarder kroner involveret. Pengene skal være strømmet gennem banken fra 2007 og frem til starten af 2016.

Siden sagens start har Danske Bank skiftet både bestyrelsesformand og direktør. Karsten Dybvad blev i december valgt som ny formand. I maj blev hollænderen Claus Vogelzang udpeget som ny direktør. Han tiltrådte i starten af juni.

Også han har talt på Folkemødet i Allinge om Danske Banks fremtid.

- Den største udfordring er, at vi får tilliden tilbage af samfundet, siger han.

- Ord er så nemme. Men jeg skal måles på mine handlinger - ikke på ord. Jeg håber, at I vil blive overbevist.

Det står ikke klart, hvilke handlinger der bliver tale om.

Bestyrelsesformand Karsten Dybvad gjorde dog klart, at det var misforstået, hvis nogen troede, at banken vil sænke sit afkast til aktionærerne som følge af missionen for at genvinde samfundets tillid.

- Der er ikke ændret noget i forhold til udbyttestrategien i forhold til tidligere. Vi udbetaler fortsat 8,5 kroner per aktie. Og det er stadig vores strategi at være en af de tre mest profitable nordiske banker, siger Karsten Dybvad.

/ritzau/