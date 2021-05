Danske Bank har fundet sin nye risikochef

Magnus Agustsson vil senest 1. december 2021 overtage den stilling, som Carsten Egeriis forlod i april i år.

Efter at Carsten Egeriis i april blev forfremmet til administrerende direktør i Danske Bank, har banken søgt en afløser til den post, som Egeriis efterlod.

Det arbejde er nu afsluttet, da Danske Bank har udnævnt Magnus Agustsson som ny risikochef. Det oplyser Danske Bank i en meddelelse til fondsbørsen.

Agustsson kommer til at indtræde i bankens koncerndirektion og tiltræder sin nye stilling senest 1. december 2021.

Danske Banks nye risikochef kommer fra en tilsvarende stilling i den svenske bank SEB, hvor Agustsson i de seneste 12 år har haft forskellige stillinger. Alle stillingerne har været inden for risikostyring.

- Jeg er virkelig glad for, at Magnus Agustsson bliver en del af Danske Bank, hvor han kommer til at bidrage med en stor faglig indsigt, erfaring med risikostyring og en omfattende strategisk viden om dette område efter mange år på højt niveau i den finansielle sektor.

- Han kommer desuden med en indgående forståelse af de nordiske markeder og et bredt kendskab til vores kernemarkeder, siger administrerende direktør i Danske Bank, Carsten Egeriis, i meddelelsen.

Egeriis blev udnævnt til ny topchef i Danske Bank i april, i forbindelse med at Chris Vogelzang valgte at forlade Danske Bank og sin topchefstilling.

Det skete på grund af mistanke om potentielle lovovertrædelser i Holland.

Sagen handlede om, at Chris Vogelzang var udpeget som en af flere mistænkte i forbindelse med de hollandske myndigheders undersøgelse af potentielle overtrædelser af hollandsk lovgivning vedrørende forebyggelse af hvidvask i banken ABN AMRO.

Chris Vogelzang var ansat i ABN AMRO fra år 2000 og frem til 2017. Fra 2019 begyndte han i jobbet hos Danske Bank.

I april sagde Chris Vogelzang, at hans status som mistænkt ikke var ensbetydende med, at han ville blive tiltalt.

Men i lyset af den særlige situation Danske Bank befinder sig i med bankens hvidvasksag, og den intense granskning, der sker af banken, så ønskede han ikke, at spekulationer om hans person skulle stå i vejen for Danske Banks fortsatte udvikling.

Derfor tog han selv beslutningen om at forlade Danske Bank, sagde han i april.

/ritzau/