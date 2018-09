Danske Bank: Hvidvask-undersøgelse kommer i næste uge

Op mod 1000 milliarder kroner undersøges i bankens estiske afdeling. Undersøgelse kommer 19. september.

Danske Bank forventer i næste uge at offentliggøre resultaterne af den interne undersøgelse af mistænkelige pengeoverførsler i bankens estiske filial.

Onsdag 19. september regner banken med at præsentere resultaterne, oplyses det i en pressemeddelelse.

Ifølge avisen Wall Street Journal er der pengeoverførsler til en værdi af 960 milliarder kroner, som bliver kigget efter i sømmene for mulig hvidvask.

Penge er blevet ført ind og ud af banken i perioden 2007-2015. Hvor mange af pengene, der er relateret til hvidvask, vides ikke.

Berlingske Business har tidligere anslået, at mindst 53 milliarder kroner er blevet hvidvasket gennem banken.

Det var avisen, som fik sagen til at rulle med en række historier i marts 2017.

Den estiske afdeling er blandt andet blevet brugt til hvidvask af alt fra den russiske efterretningstjeneste til styret i Aserbajdsjan, har avisen afsløret.

Afsløringerne har resulteret i, at sagen er blevet taget op på en række politiske samråd, og Finanstilsynet i både Danmark og Estland har udtalt hård kritik af banken.

I sidste uge sagde erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), at han er bekymret for, at sagen kan ende med at ramme alle danske banker.

- Det er skadeligt for den danske finanssektor, hvis ikke vi kommer til bunds i det her og får fjernet det dårlige image, der kan ramme danske banker, når en så stor sag rammer Danmarks største bank, sagde Jarlov til Ritzau.

Sagen er også taget op i EU, som onsdag ventes at løfte sløret for en skærpet kontrol af banker, så hvidvask kan bekæmpes mere effektivt.

Danske Bank valgte selv i 2015 at lukke ned for den portefølje af kunder, som har stået for de mistænkelige overførsler i Estland.

Allerede i 2013 havde en anonym whistleblower dog advaret ledelsen om, at der var store problemer med hvidvask i Estland.

I august indledte Bagmandspolitiet en strafferetlig efterforskning af Danske Bank.

/ritzau/