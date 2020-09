Danske Bank kan ikke udelukke flere sager i rækken af fejl

Gennemgang af Danske Banks investeringsprodukter har vist fejlinformation af yderligere 900 kunder.

Danske Bank har fået endnu en sag på halsen om kunder, der har købt investeringsprodukter uden at være blevet informeret tilstrækkeligt om, at det var forventet, at de ville tabe penge på det.

Men banken kan ikke udelukke, at sagen bliver den sidste i rækken.

- Måske dukker der mere op hen ad vejen, for vi er en stor bank med mange produkter, og vi gennemgår dem nu systematisk, siger Carsten Rasch Egeriis, der er chief risk officer eller kreditchef i banken, til Ritzau Finans.

En gennemgang af bankens investeringsprodukter har vist, at 900 kunder har købt produktet Danske Porteføljepleje, hvor der har været et forventet negativt afkast.

Gennemgangen er blevet iværksat som følge af en anden sag, hvor det viste sig, at kunder af investeringsproduktet Flexinvest Fri havde udsigt til at tabe penge på produktet.

- Vi har hele tiden sagt under Flexinvest Fri-sagen, at vi ville undersøge alle produkter på tværs af banken, siger Carsten Rasch Egeriis til Ritzau Finans.

- Var der tilsvarende sager, var der manglende gennemsigtighed, skulle kunden have haft andre informationer? Og det her er en fortsættelse af det.

Fredag har Danske Bank meddelt, at de kunder, som har mistet penge på Danske Porteføljepleje, vil blive kompenseret.

Det vil i alt løbe op i mellem 80 og 100 millioner kroner, oplyser banken.

/ritzau/