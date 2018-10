Danske Bank lader whistleblower tale frit

Howard Wilkinson skal ikke frygte repressalier fra Danske Bank, hvis han afgiver forklaring for Folketinget.

Danske Bank har sat whistlebloweren Howard Wilkinson fri fra de krav om tavshed, der har stået i hans kontrakt. Det oplyser bankens pressechef Kenni Leth til erhvervsmediet Bloomberg News.

Banken har "løst den pågældende person fra alle kontraktuelle tavshedspligter i relation til Danske Bank", siger Kenni Leth mandag til Bloomberg News.

Wilkinson er indkaldt til høringer i både Folketinget og for EU-Parlamentet. 19. november skal han deltage i en offentlig høring i Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. To dage senere står Parlamentet for tur.

Selv om Wilkinson altså ikke vil blive mødt af krav fra Danske Bank, er han ikke fuldstændig fri til at tale om alt.

Danske Bank understreger overfor Bloomberg News, at den ikke kan ophæve de lovforpligtelser, som alle ansatte er pålagt herunder tavshedspligt i forbindelse med visse kundeforhold.

Howard Wilkinson var i syv år chef for Danske Markets afdeling i Baltikum. Han er dermed centralt placeret i forhold til filialen i Estland.

I 2013 og 2014 advarede han gentagne gange om mistænkelige forhold. Og i september stod han frem med navn i Berlingske, der har afsløret skandalen.

Tidligere har Wilkinsons advokat krævet, at Estland og Danmark "klart og utvetydigt må kræve", at Danske Bank garanterer, at briten ikke udsættes for repressalier.

I september fremlagde Danske Bank konklusionerne af sin egen undersøgelse af forholdene, som Berlingske Business havde gravet frem gennem mere end et år.

Bankens estiske filial sendte milliarder af euro fra Østeuropa videre ud i resten af verden næsten uden kontrol.

Allerede i 2007 skrev den russiske centralbank om filialen, at "den deltog i finansielle transaktioner med tvivlsom oprindelse" og "milliarder af rubler om måneden".

/ritzau/