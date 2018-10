Danske Bank lod russere sende penge til skjulte modtagere

Estisk filial i Danske Bank var bevidst om, at overførsler ud af Rusland kunne skade bankens omdømme.

Danske Bank overførte op mod 63 milliarder kroner gennem handler med høj indtjening, hvor modtagerne i den ende var ukendte.

Det skriver Financial Times, der har set et internt dokument fra banken.

Der var tale om såkaldte spejlhandler, som foregik på den måde, at russiske kunder købte værdipapirer i rubler.

Derefter blev de identiske værdipapirer i en udenlandsk valuta som dollar.

Metoden er lovlig, men er ifølge myndigheder et rødt flag i forhold til hvidvask.

Ifølge dokumentet tjente Danske Bank omkring 45 millioner kroner på den type handler alene i 2013.

Banken var bevidst om, at der kunne være en risiko i at blive opdaget i at hjælpe med kapitalflugt ud af Rusland.

- Det er alligevel en risiko, vi løber i andre dele af vores udenlandske forretning, hvor den naturlige valutastrøm altid er ud af Rusland.

- I betragtning af den stærke indtjening er forhold mellem risiko og afkast meget attraktivt, fremgår det af dokumentet ifølge Financial Times.

Estimatet på 63 milliarder kroner er baseret på, at Danske Bank ifølge dokumentet tog et gebyr på 0,07-0,10 procent per overførsel.

Danske Bank har ingen kommentarer til historien. I bankens egen undersøgelse er et internt dokument fra oktober 2013 omtalt.

Her beskrives det, at handlerne blev brugt for ti kunder, som var mellemmænd for andre kunder, som banken "ikke havde det fulde kendskab til".

Danske Bank bekræftede torsdag, at USA's justitsministerium undersøger sagen om hvidvask i Estland. Den strækker sig over perioden 2007 til 2015.

Amerikanske og britiske myndigheder gav sidste år Deutsche Bank en bøde på fire milliarder kroner.

Det var i en sag om hvidvask, hvor russere - via spejlhandler - havde ført 64 milliarder kroner ud af landet.

/ritzau/