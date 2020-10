Danske Bank opjusterer forventninger med en tredjedel

Fra et resultat på 3 milliarder, opjusterer Danske Bank nu forventningerne for 2020 til 4 milliarder kroner.

Det er gået bedre for Danske Bank end forventet.

En kombination af højere indtjening og lavere udgifter har gjort, at selskabet nu opjusterer sin forventning til resultatet for 2020 med mere end 30 procent.

Det oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

Banken forventer nu et resultat på mellem 4 og 4,5 milliarder kroner.

Selskabet forventede før et resultat for året på mindst 3 milliarder kroner.

- Opjusteringen skyldes en generel forbedring af udviklingen på de finansielle markeder, fortsat gode fremskridt i den underliggende forretning og lavere omkostninger.

- Derfor kan vi opjustere vores forventninger til resultatet for året, siger administrerende direktør Chris Vogelzang i pressemeddelelsen.

Danske Bank skriver, at de blandt andet justerer resultatet på baggrund af "transformationsomkostningerne vedrørende deres Bedre Bank-plan", der står til at blive på 28 milliarder kroner i stedet for op til 29 milliarder kroner, som selskabet hidtil har forventet.

Banken løfter samtidig sløret for en række udvalgte regnskabstal.

Resultatet for tredje kvartal af 2020 vil ende på cirka 2,1 milliarder kroner efter skat. Indtægterne kommer til at udgøre cirka 10,5 milliarder kroner - heraf 1,5 milliarder i handelsindtægter.

Omkostningerne oplyses desuden til 6,7 milliarder kroner i tredje kvartal.

- Generelt er kreditkvaliteten fortsat stabil, og nedskrivninger i tredje kvartal 2020 vil udgøre cirka 1 milliard kroner, oplyser banken i pressemeddelelsen.

Det endelige kvartalsregnskab offentliggøres den 4. november.

/ritzau/