Danske Bank politianmeldes for brud på regler om markedsmisbrug

Danske Bank politianmeldes af Finanstilsynet for at have overtrådt forbuddet mod markedsmanipulation.

Danske Bank er blevet politianmeldt af Finanstilsynet for ikke at have gjort nok for at undgå manipulation på det finansielle marked.

Det oplyser Finanstilsynet i en pressemeddelelse.

Tilsynet har opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har formidlet og eksekveret på vegne af kunder.

Det har resulteret i, at kunderne handlede med sig selv som modpart på markedet, hvorved handlerne ikke medførte skift i ejendomsretten.

Fænomenet kendes også som "wash trades".

- Finanstilsynet finder, at det kan udgøre markedsmanipulation, når et selskab eller en person handler med sig selv på en markedsplads.

- Er der behov for at nette modsatrettede ordrer ud mod hinanden, kan dette som udgangspunkt gøres udenfor markedet.

- Der ses derfor ikke som udgangspunkt en legitim årsag til sådanne handler, skriver Finanstilsynet.

Ifølge tilsynet fandt handlerne sted i perioden 12. august 2016 til 22. februar 2019.

Siden Danske Bank blev gjort opmærksom på manglerne, har banken efterfølgende iværksat tiltag, der har til formål at rette op på problemerne.

Ifølge Philippe Vollot, der er ansvarlig for, at Danske Bank overholder de gældende regler, tager banken sagen "meget alvorligt".

- Vi har ikke haft en tilstrækkelig markedsovervågning, og vi har derfor siden 2019 investeret betydeligt i at styrke systemerne og kontrollerne i tæt dialog med Finanstilsynet, siger Philippe Vollot i en skriftlig kommentar.

Danske Bank forklarer de modsatrettede handler med mangelfulde procedurer. Derfor har banken indført nye kontroller for at undgå, at noget lignende sker igen.

- De enkelte handler havde en reel købs- eller salgsinteresse, og vi har ikke fundet nogen tegn på forsætlige handlinger eller på, at kunder eller markedsdeltagere har lidt skade, siger Philippe Vollot.

Danske Bank samarbejder fuldt ud med myndighederne, men ønsker ikke at kommentere politianmeldelsen, så længe politiet undersøger sagen.

