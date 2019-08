Tilsyn politianmelder Danske Bank for at vildlede kunder

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for at sælge investeringsprodukt, der pådrog tusinde af kunder tab.

Finanstilsynet politianmelder Danske Bank for at vildlede kunder om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Det oplyser tilsynet på sin hjemmeside.

Danske Bank hævede i juli 2017 gebyrer for bankens kunder af investeringsstrategierne Flexinvest Fri.

På det tidspunkt var banken detaljeret advaret om, at det ville betyde, at titusindvis af kunder måtte forvente at få et negativt afkast. Altså ende med at betale flere penge, end de tjente på deres investering.

Som bank skal man varetage kundens interesse. Og derfor har Finanstilsynet slået ned på bankens gebyrstigninger, da de ikke var i kundens - men i bankens interesse.

- Det er efter Finanstilsynets opfattelse en meget alvorlig overtrædelse af de forbrugerbeskyttende regler, der gælder på området, skriver tilsynet.

- En overtrædelse, som også kan være med til at svække tilliden til det finansielle system.

Ud over politianmeldelsen får Danske Bank seks påbud fra Finanstilsynet - herunder, at banken skal gennemgå alle aftaler med kunder, der har købt Flexinvest Fri for at sikre, at aftalerne lever op til kundernes formål.

Banken skal desuden rette sit informationsmateriale om produktet. Den skal også sikre, at væsentlig information ikke tilbageholdes fra kunderne.

Derudover skal bankens sikre, at kunderne fremover bliver oplyst om alle omkostninger ved lignende produkter, så kunderne har noget at sammenligne med.

Til sidst bliver banken påbudt, at den ikke må sælge kunder produkter, der er i bankens men ikke kundens interesse.

De højere gebyrer skulle i sin tid sikre, at bankens indtjening ikke blev ramt af nye EU-regler, der trådte i kraft 1. juli 2017.

På et ekstraordinært møde i banken 13. januar 2017 blev konsekvenserne ved gebyrstigninger for Flexinvest Fri -kunder lagt frem.

Det fremgik, at omkring 34.000 kunder allerede da måtte forvente et tab set over fem år, og at den foreslåede gebyrstigning ville forværre problemet til at omfatte 65.000 kunder.

Alligevel fremgår det af en mail 26. januar 2017, at gebyrstigningerne skulle gennemføres.

Banken får frem til 30. september til at vise Finanstilsynet, at påbuddene er ført ud i livet.

/ritzau/