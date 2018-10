Danske Bank-sag truer næppe Danmarks 12-tal på kreditmarkedet

Hvidvasksagen i Danske Bank er næppe en trussel for Danmarks stærke kreditvurdering, vurderer Moody's.

Sagen om hvidvask for milliarder af kroner i Danske Bank kommer næppe til at få konsekvenser for Danmarks kreditvurdering, selv om der er tale om landets største bank.

Det vurderer kreditvurderingsinstituttet Moody's i en analyse.

Moody's lader derfor Danmark beholde karakteren "AAA", som er den højeste mulige. Topkarakteren giver særligt favorable renter, når staten låner penge.

Først og fremmest vurderer Moody's, at Danske Bank har en sund og velpolstret pengekasse.

Banken vil være i stand til at kunne betale bøder i et vist omfang, hvis hvidvasksagen skulle ende med det udfald.

Og selv hvis sagen skulle udvikle sig til det værre og skabe stress i det danske banksystem, vil det være til at håndtere.

Moody's peger på, at den danske stat tidligere har hjulpet banksektoren - herunder efter finanskrisen.

Det har samtidig været til markant billige penge end mange andre lande, som også måtte støtte nødlidende banker.

- Selv om størrelsen af den danske banksektor er relativ stor, var omkostningerne til statsstøtte efter den globale finanskrise relativ lille - svarende til tre procent af bnp (bruttonationalprodukt, red.) i 2007 til 2011, skriver Moody's i analysen.

Staten ville derfor være i stand til at betale en redningspakke, uden at det ville få alvorlige konsekvenser for Danmarks økonomi.

I Irland var omkostningerne for staten til at hjælpe banksektoren til sammenligning over 40 procent af bnp, i Storbritannien knap 10 procent og i USA over 5 procent.

Et andet kreditvurderingsinstitut - Standard Poor's (S) - har også ladet Danmark beholde karakteren "AAA".

Men S advarede i september om, at vurderingen kan komme under pres, såfremt den danske banksektors omdømme lider alvorlig skade af hvidvasksagen.

/ritzau/