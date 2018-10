Danske Bank skal polstre kistebunden efter hvidvasksag

I maj blev Danske Bank pålagt at lægge fem milliarder kroner til side. Det beløb vil Finanstilsynet fordoble.

Finanstilsynet har bedt Danske Bank lægge endnu fem milliarder kroner ekstra til side i lyset af sagen om hvidvask i Estland, skriver banken i en meddelelse.

I maj blev banken pålagt at lægge fem milliarder kroner til side til dårlige tider af Finanstilsynet. Det skete efter en undersøgelse af ledelsens ageren i sagen.

Nu bliver beløbet fordoblet efter udviklingen i hvidvasksagen.

Bankens midlertidige administrerende direktør, Jesper Nielsen, tager tilsynets afgørelse til efterretning:

- Som tilsynet anfører, har Danske Bank med undtagelse af ét påbud, der kræver yderligere tiltag, enten opfyldt eller iværksat egnede tiltag med henblik på at opfylde de påbud, vi fik i maj måned, siger han i meddelelsen.

- Ud over de tiltag, vi allerede har taget, vil vi fortsætte vores konstruktive dialog med Finanstilsynet og opfylde de resterende påbud.

Ifølge aktieanalytiker Mikkel Emil Jensen fra Sydbank skal banken nu polstre skattekisten yderligere på grund af usikkerheden om udfaldet af sagen:

- Der er et udtryk for, at der en usikkerhed omkring konsekvenserne af denne her hvidvasksag. Derfor kræver Finanstilsynet nu, at der bliver lagt flere penge til side, forklarer han.

Som en konsekvens af kravet fra Finanstilsynet stopper Danske Bank et igangværende aktietilbagekøbsprogram på 10 milliarder kroner.

Ved et aktietilbagekøb køber selskabet aktier tilbage fra dets aktionærer. Der sendes altså penge tilbage investorerne, mens kursen for de resterende aktier kan stige.

Det løb ellers til februar næste år. Der var med udgangen af uge 39 brugt cirka 6,8 milliarder kroner, oplyser banken.

Det var Berlingske Business, der begyndte i marts 2017 at afdække flere sager om problemer i Danske Banks estiske filial helt tilbage til 2007.

19. september offentliggjorde banken sin egen undersøgelse af sagen. Op mod 6200 kunder har brugt banken til mistænkelige overførsler.

Thomas Borgen - der havde været administrerende direktør i Danske Bank siden 2013 - trådte efter undersøgelsen tilbage.

Banken har endnu ikke offentliggjort en ny topchef.

/ritzau/