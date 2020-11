Danske Bank sløjfer krav om ti procent udbetaling ved boligkøb

Danske Bank-kunder kan nu igen nøjes med en udbetaling på fem procent i forbindelse med boligkøb.

Danske Bank har droppet sit krav om, at boligkøbere skal lægge mindst ti procent af købesummen i udbetaling.

Det oplyser banken på sin hjemmeside. Nu vil kravet igen være fem procent. Det er den normale praksis blandt bankerne i Danmark.

Da Danske Bank i april ændrede kravet til ti procent, blev det begrundet med, at der var øget økonomisk usikkerhed som følge af coronakrisen. Det gik på risiko for prisfald og en stor stigning i arbejdsløsheden.

Siden har boligmarkedet klaret sig bedre end ventet. Samtidig har stigningen i ledigheden ikke været så stor, som mange forventede.

- Selv om coronavirus-pandemien desværre fortsat sætter sit præg på Danmark og påvirker mange danskeres hverdag, herunder også jobsituationen, så har boligmarkedet heldigvis vist sig at være så robust gennem en længere periode.

- Vi mener, at det er forsvarligt at gå tilbage til et generelt krav om fem procent i udbetaling ved køb af ejerbolig, skriver Danske Bank.

Ifølge Danmarks Statistik er lejlighedspriserne over det seneste år steget ni procent, mens husene er steget fem procent i pris. Det viser de seneste tal, som løber til og med udgangen af august.

Da Danske Bank fordoblede kravet til udbetaling i april, medførte ændringen kritik fra blandt andre erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Selv om jeg erkender, at vi står i en vanskelig situation lige nu med coronaudbruddet, så gør Danske Bank det med denne beslutning sværere for nye boligkøbere at købe deres første bolig.

- Det er meget uheldigt i en situation, hvor vi har et stort og fælles ansvar om at skabe ro om økonomien, ikke mindst på boligmarkedet, sagde ministeren i april.

Dengang lød det fra Danske Bank, at det højere krav til udbetaling kun ville ramme en mindre del af kunderne.

Tiltaget skulle "beskytte de mest sårbare kunder", som typisk er førstegangskøbere.

