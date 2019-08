Danske Bank-topchef: Kritik fra Finanstilsynet er berettiget

Chris Vogelzang varsler gennemgang af Danske Banks investeringsprodukter efter politianmeldelse.

Danske Banks topchef, Chris Vogelzang, erkender, at banken har handlet forkert i sagen om investeringsproduktet Flexinvest Fri. Banken er fredag blevet politianmeldt af Finanstilsynet.

- Som forventet har vi modtaget hård og berettiget kritik fra tilsynet, skriver Chris Vogelzang i en udtalelse.

- Vores kunder skal kunne stole på, at vi har deres interesser på sinde, og at vi leverer retvisende og fyldestgørende information og rådgivning til dem. Det har vi ikke levet op til i denne sag.

Finanstilsynet har fundet, at banken vildledte sine kunder, da den solgte Flexinvest Fri, selv om banken vidste, at nogle kunder ville tabe penge på at købe produktet.

Banken besluttede at hæve gebyrerne på produktet i forbindelse med, at nye EU-regler trådte i kraft i juli 2017.

Sagen har allerede fået konsekvenser i Danske Banks ledelse. Den tidligere konstituerede direktør Jesper Nielsen, som da gebyret blev hævet, var ansvarlig for Danske Banks aktiviteter i Danmark, blev i juni fyret som følge af sagen.

Det var et af den nye topchef Chris Vogelzangs første store aftryk, siden han blev ansat i maj.

Den nye hollandske topchef lover nu en total oprydning.

- Vi er blandt andet ved at gennemgå vores investeringsprodukter og -procedurer, siger han i udtalelsen.

- Vi tager de nødvendige tiltag for at undgå, at noget lignende kan ske igen i fremtiden og for at efterleve tilsynets påbud.

Banken forventer at have godtgjort alle relevante kunder ved årets udgang.

