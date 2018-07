Danske banker får millionbøder af EU's børsvagthund

Fem banker herunder Danske Bank og Nordea har fået bøder på 3,7 millioner kroner af EU's børstilsyn, Esma.

Danske Bank og Nordea har fået en millionbøde af EU's børstilsyn, Esma, for at udstede kreditvurderinger uden at være bemyndiget til det.

Bøden lyder på 495.000 euro, svarende til 3,7 millioner kroner. Den falder for uagtsom overtrædelse af kreditvurderingsforordningen Crar, oplyser Esma på sin hjemmeside.

Bruddet på forordningen er sket i perioden juni 2011 til august 2016. Her har bankerne udstedt kreditvurderinger til deres kunder, hvori det gjorde brug af såkaldte skyggevurderinger.

Ingen af bankerne havde dog tilladelse til dette, og det straffes nu med en bøde.

De svenske banker SEB, Handelsbanken og Swedbank har i samme ombæring fået tildelt bøder i samme størrelse. Der er altså i alt udskrevet bøder for 2,5 millioner euro, hvad der svarer til 18,6 millioner kroner.

/ritzau/