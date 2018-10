Danske Banks afviste direktør: Vi har meget arbejde foran os

Jacob Aarup-Andersen ser en fremtid i Danske Bank, efter at Finanstilsynet afviste ham som ny topchef.

Jacob Aarup-Andersen er skuffet over, at han ikke bliver den næste direktør i Danske Bank, da Finanstilsynet afviste at godkende ham på grund af manglende erfaring.

Men han ser en fremtid i Danske Bank. Han vil arbejde på at genoprette tilliden til banken, der har lidt et stort knæk som følge af sagen om hvidvask.

Det skriver han på det sociale medie LinkedIn.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at jeg ikke fik den endelige regulatoriske godkendelse, men jeg respekterer Finanstilsynets beslutning.

- Det her handler ikke rigtigt om mig. I Danske Bank har vi meget arbejde foran os, i forhold til at vise at begivenhederne omkring Estland ikke afspejler de værdier, vi står for, skriver Jacob Aarup-Andersen.

Danske Bank fortalte onsdag, at Finanstilsynet ville ikke godkende den 40-årige Jacob Aarup-Andersen som ny direktør.

Danske Banks bestyrelse havde ellers enstemmigt peget på ham. Han har været i banken siden 2012 og har blandt andet være finansdirektør.

Han er i øjeblikket i spidsen for forretningsområdet Wealth Management, der forvalter penge for virksomheder og rige privatpersoner. Den stilling fortsætter han i.

Jacob Aarup-Andersen stod til at afløse nordmanden Thomas Borgen, der trak sig som følge af sagen om hvidvask.

Danske Bank nåede i sin egen undersøgelse af sagen frem til, at der var løbet 1500 milliarder kroner gennem bankens estiske filial.

Pengene, hvoraf en stor del er betegnet som mistænkelige, er gået gennem banken i perioden 2007 til 2015.

Danske Bank fortsætter nu jagten på en ny direktør. I mellemtiden fortsætter Jesper Nielsen som midlertidig direktør.

- Bestyrelsen har dialog med andre potentielle kandidater og vil nu fortsætte rekrutteringsprocessen med henblik på at finde den bedst egnede til jobbet, sagde bestyrelsesformand Ole Andersen onsdag.

/ritzau/