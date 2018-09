Danske Banks bestyrelsesformand varsler sin afgang

Ole Andersen, bestyrelsesformand for Danske Bank, vil på et senere tidspunkt forlade banken efter skandale.

Danske Banks bestyrelsesformand, Ole Andersen, bliver "til opgaven er løst", men vil derefter forlade banken, siger han onsdag på et pressemøde om hvidvask i bankens estiske filial.

Administrerende direktør Thomas F. Borgen har allerede meldt sin afgang som følge af den store hvidvaskskandale, der har præget banken i over et år. Borgen fratræder, når hans afløser er fundet.

Onsdag bliver en stor, intern rapport om hvidvasksagen præsenteret. På et pressemøde bliver Ole Andersen spurgt om, hvorfor han ikke også selv har meldt sin afsked oven på sagen.

- Det er et spørgsmål, jeg har overvejet nøje. Når jeg vælger ikke at gå, så er det fordi, det tjener banken bedst.

- Man kan selvfølgelig argumentere for, at jeg burde påtage mig det institutionelle ansvar. Men det er ikke ideelt, at formand og administrerende direktør forlader banken samtidig.

- En samlet bestyrelse har anmodet mig om at blive for at løse de vigtigste opgaver, der er foran os. Men når de vigtige opgaver er fuldført, så har jeg lov til at gå, siger Ole Andersen.

Den interne undersøgelse, der bliver præsenteret onsdag, er den hidtidige kulmination på et årelangt forløb, hvor potentielt massiv hvidvask af penge fra blandt andet Rusland og Aserbajdsjan gennem Danske Banks estiske filial fra 2007 til 2015 er blevet oprullet.

Sagen er trin for trin blevet gravet frem af Berlingske Business, der i over et år har afdækket suspekte pengestrømme på mindst 53 milliarder kroner, en ignoreret whistleblower og indikationer af ledelsens viden frem.

I maj fremlagde Finanstilsynet en yderst kritisk rapport og både estisk og dansk politi efterforsker sagen. Indtil nu er ingen blevet officielt anklaget eller straffet i sagen.

Rapporten konkluderer, at hverken Thomas Borgen, Ole Andersen eller resten af bestyrelsen har gjort noget juridisk ansvarspådragende.

Ole Andersen vil ikke komme nærmere, hvornår han forlader banken.

- Jeg kan ikke sætte et tidspunkt på. Vi tager en dag af gangen.

- Og det er et anliggende, der bliver behandlet på generalforsamlinger, og er jo i sidste ende aktionærernes valg, siger Ole Andersen.

/ritzau/